GSK : Échec du programme d'essai sur l'otilimab

(CercleFinance.com) - GSK annonce interrompre les soumissions réglementaires de son programme ContRAst de phaseIII sur l'otilimab, un anticorps monoclonal expérimental, un temps présenté comme un potentiel traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérée à sévère (AR).



Si les essais ContRAst-1 et ContRAst-2 ont atteint leurs principaux critères d'évaluation avec une réponse statistiquement significative par rapport au placebo à la semaine 12, les données de ContRAst-3, le troisième essai du programme, n'ont pas démontré de signification statistique sur le critère d'évaluation principal.



Le laboratoire précise que l'efficacité démontrée lors des essais ContRAst-1 et ContRAst-2 est de toute façon 'peu susceptible de transformer les soins aux patients pour cette population de patients difficiles à traiter.'



Par conséquent, l'efficacité limitée démontrée ne permet pas d'établir un profil bénéfice/risque approprié pour l'otilimab en tant que traitement potentiel de l'AR.



Les résultats complets du programme ContRAst phase III seront soumis pour publication en 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.