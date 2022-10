GSK : Données positives sur Shingrix, vaccin contre le zona

(CercleFinance.com) - GSK annonce que les résultats provisoires de son étude ZOSTER-049 montrent que son vaccin Shingrix assure une protection contre le zona pendant 'au moins une décennie' après la vaccination initiale.



Par le passé, deux essais de phase III ,baptisés ZOE-50 et ZOE-70, avaient mis en évidence une efficacité du vaccin de 97% chez les plus de 50 ans et de 91% chez les plus de 70 ans au cours d'une période de suivi d'environ quatre années.



L'étude ZOSTER-049 a suivi les participants de ces deux essais pendant six années supplémentaires et montre la persistance de la protection contre le zona.



'Ces données s'ajoutent et complètent de manière significative l'ensemble des preuves existantes démontrant les avantages à long terme du vaccin, et nous attendons avec impatience de voir des résultats supplémentaires de cette étude en cours', a commenté Sabine Luik, Chief Medical Officer & SVP Global Medical Regulatory & Quality chez GSK.



Les données d'analyse intermédiaires seront présentées le 20 octobre 2022 à l'occasion du congrès IDWeek à Washington DC (Etats-Unis), indique GSK.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.