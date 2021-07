GSK : Des données positives pour la bithérapie de ViiV

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare a présenté lundi des résultats cliniques de phase III montrant que les patients atteints du VIH pouvaient passer en toute sécurité de leur trithérapie vers sa bithérapie Dovato.



La filiale commune de GSK et Pfizer spécialisée dans le traitement du VIH explique que l'étude a permis de démontrer la non-infériorité de l'efficacité virologique de leur solution, qui associe dolutegravir et lamivudine, par rapport aux trithérapies existantes.



ViiV dit n'avoir recensé aucun cas d'échec virologique, ni de résistance au traitement, chez les patients immunodéficients atteints du VIH ayant participé à l'essai clinique.



Ces données ont été présentées à l'occasion de la conférence mondiale de l'International AIDS Society (IAS) qui se tient actuellement de manière virtuelle.



