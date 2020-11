GSK : Des avancées sur la prévention du VIH chez les femmes

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, la société mondiale spécialisée dans le VIH, détenue majoritairement par GlaxoSmithKline (GSK), avec Pfizer et Shionogi Limited comme actionnaires, a présenté les résultats intermédiaires d'une étude portant un traitement préventif au VIH chez les femmes.



Les résultats montrent que le cabotégravir injectable à action prolongée administré tous les deux mois est 89% plus efficace que les pilules quotidiennes pour prévenir l'acquisition du VIH chez les femmes.



Cette étude, à laquelle ont participé 3223 femmes de sept pays d'Afrique subsaharienne (Botswana, Kenya, Malawi, Afrique du Sud, Eswatini, Ouganda et Zimbabwe), est la première étude de thérapie injectable à action prolongée pour la prévention du VIH parmi les femmes.



