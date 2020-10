GSK : Déclaration signée avec Gavi pour des vaccins

(CercleFinance.com) - Sanofi et GSK annoncent avoir signé une déclaration d'intention avec Gavi, l'administrateur juridique de la Facilité COVAX, mécanisme de groupement d'achats visant à garantir à chaque pays 'un accès juste et équitable aux éventuels vaccins contre la Covid-19'.



Plus de 180 pays ont récemment adhéré à ce mécanisme international pour obtenir l'accès à des vaccins, rapidement et à des conditions financières avantageuses, afin de pouvoir faire face à l'ampleur de la pandémie.



Les deux groupes de santé ont l'intention de mettre à sa disposition 200 millions de doses de leur vaccin adjuvanté à base de protéine recombinante contre la Covid-19, si celui-ci est approuvé par les autorités réglementaires et sous réserve de la passation de contrats.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.