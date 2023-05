GSK : Décision de justice favorable au Canada, l'action monte

(CercleFinance.com) - GSK a salué vendredi le rejet par la justice canadienne d'une requête en recours collectif qui avait été présentée dans le cadre du dossier Zantac, ce qui soutenait le titre à la Bourse de Londres.



Le groupe biopharmaceutique britannique indique que la Cour Suprême de la Colombie Britannique a prononcé une décision d'irrecevabilité d'une action collective intentée par des patients canadiens ayant consommé ce médicament contre les brûlures d'estomac précédemment commercialisé par GSK.



D'après GSK, la Cour a justifié son jugement par 'l'absence de preuves établissant que la ranitidine ou la présence d'une impureté (NDMA) provoquait des cas de cancer chez les humains'.



Depuis 2019, 13 études épidémiologiques révisées par des pairs portant sur l'utilisation de la ranitidine ont été conduites, sans pouvoir démontrer de lien entre la consommation de la molécule et risque de cancer, ajoute le laboratoire.



Dans son communiqué, GSK manifeste son intention de se défendre vigoureusement face aux actions en nom collectifs également déposées en Ontario et au Québec.



A noter que GSK a également annoncé avoir placé sur le marché 240 millions d'actions ordinaires de son ancienne filiale de produits de santé grand public, Haleon, pour un montant de 804 millions de livres.



Suite à cette opération, GSK ne détient plus que 10,3% de la société.



A la Bourse de Londres, l'action GSK progressait de 1,8% vendredi dans le sillage de ces annonces, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice FTSE 100.



