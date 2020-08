GSK : Début d'une étude de phase 2/3 contre le Covid-19

(CercleFinance.com) - GSK et Vir Biotechnology annoncent qu'un premier patient a été dosé la semaine dernière, dans la cadre d'une étude de phase 2/3, avec leur anticorps monoclonal pour le traitement précoce du Covid-19 chez des patients à haut risque d'hospitalisation.



Le but de l'étude, qui recrutera environ 1.300 patients dans le monde, est d'évaluer si le VIR-7831 peut empêcher l'hospitalisation due au COVID-19.



Les premiers résultats pourraient être disponibles avant la fin de cette année, avec des résultats complets attendus au premier trimestre 2021, et potentiellement un accès précoce au traitement par anticorps dès le premier semestre 2021.



