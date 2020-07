GSK : Dans le rouge après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) recule de près de 2% à Londres, après l'annonce en milieu de séance, par le groupe de santé, d'un BPA ajusté de 19,2 pence au titre du deuxième trimestre, en baisse de 38% à taux de changes constants.



Toujours hors effets de changes, ses revenus de 7,6 milliards de livres sterling ont diminué de 10% en pro forma, avec des reculs de 5% en pharmaceutiques, de 6% en santé grand public et surtout de 29% en vaccins.



Le groupe britannique indique maintenir son objectif de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année, prévenant toutefois que 'le résultat dépendra en particulier du calendrier d'une reprise dans les taux de vaccination'.



