GSK : Construction du siège social de Consumer Healthcare

(CercleFinance.com) - GSK dévoile aujourd'hui le projet de création d'un campus à Weybridge (Royaume-Uni) qui abritera le siège mondial de Consumer Healthcare, ainsi qu'un centre d'innovation.



GSK a en effet prévu de se séparer en deux unités à la mi-2022, avec d'un côté le nouveau GSK (société mondiale de produits pharmaceutiques et de vaccins) et de l'autre Consumer Healthcare (entreprise de santé grand public).



L'ouverture du futur siège social de Consumer Healthcare est prévue à l'horizon 2024, sous réserve des habituelles approbations.



Au moment de la séparation des deux sociétés mi-2022, les équipes de Consumer Healthcare quitteront le site de GSK à Brentford pour s'installer dans un siège temporaire à Weybridge.



De son côté, GSK devrait rester dans son siège de Brenford 'au moins jusqu'à fin 2023' mais vise également à changer de siège social. 'La société identifiera un site approprié répondant aux besoins de la nouvelle organisation', indique le laboratoire, qui a indiqué vouloir rester dans la même zone.



GSK fournira une nouvelle mise à jour sur son nouveau siège social à la mi-2022.



