GSK : Bientôt des tubes de dentifrice entièrement recyclables

(CercleFinance.com) - GSK Consumer Healthcare (GSKCH) - une joint-venture entre GSK et Pfizer spécialisée dans les produits de santé grand public et l'automédication - annonce aujourd'hui un partenariat avec Albea et EPL Global, deux fournisseurs mondiaux d'emballages, dans le but de lancer des tubes de dentifrice entièrement recyclables pour ses marques de santé bucco-dentaire - notamment Sensodyne, parodontax et Aquafresh.



Albea, présenté comme ' l'un des plus grands fabricants de tubes au monde ' permettra à GSKCH de proposer des tubes stratifiés brevetés ' Greenleaf '. Le basculement débutera avec les tubes Sensodyne Pronamel, qui seront disponibles dans des alternatives entièrement recyclables en Europe dès juillet, assure GSK.



De son côté, EPL Global produira des tubes en stratifié Platina. Les deux stratifiés ont passé avec succès les tests de préparation au recyclage établis par l'Association américaine des recycleurs de plastique (APR) et par l'Europe RecyClass, ce qui signifie que les tubes seront recyclables et compatibles avec les processus de recyclage existants.



Conséquence de ces deux partenariats ? D'ici 2025, plus d'un milliard de tubes recyclables seront mis sur le marché chaque année.





