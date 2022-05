GSK : Arrivée d'un nouveau directeur non-exécutif

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a annoncé aujourd'hui que le Dr Vishal Sikka, fondateur et directeur général de Vianai Systems, rejoindra le conseil d'administration de la société en tant que directeur non-exécutif à compter de la scission d'Haleon.



Vishal Sikka possède une expérience distinguée dans le domaine de la technologie et en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique, qui est au coeur de l'approche de GSK en matière de R&D.



La nomination de Vishal Sikka renforce encore l'expertise du conseil d'administration et s'appuie sur d'autres nominations récentes d'administrateurs non exécutifs.



Une autre nomination dans le domaine biopharmaceutique est attendue en juillet 2022, précise GSK.



