GSK : Arrêt d'un essai clinique pour un médicament

(CercleFinance.com) - GSK a décidé d'interrompre un essai clinique de phase II évaluant l'anticorps monoclonal d'Immutep chez des patients atteints de colite ulcéreuse active, a déclaré la firme de biotechnologie.



Immutep, une société de recherche australienne qui se concentre sur le traitement du cancer et des maladies auto-immunes, a déclaré que GSK a arrêté l'essai sur la base de l'évaluation des données cliniques dans le cadre d'une analyse intérimaire planifiée menée avec le comité d'examen des données de l'essai.



GSK effectue des analyses supplémentaires des données d'efficacité et de sécurité afin de déterminer les prochaines étapes du développement de l'anticorps, nommé GSK2831781, a déclaré Immutep.



La société de biotechnologie va continuer à collaborer avec le groupe britannique de soins de santé, le GSK2831781 étant toujours sous licence exclusive.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.