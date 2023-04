GSK : Adaptimmune reprend les droits de deux programmes

(CercleFinance.com) - Adaptimmune Therapeutics a annoncé mardi la signature d'un accord avec GSK prévoyant la reprise des droits de développement et de commercialisation de deux ses thérapies contre le cancer basées sur les cellules T.



Sur le Nasdaq, l'action de la société biotechnologique de Philadelphie (Pennsylvanie) réagissait en hausse à cette nouvelle, affichant un gain de près de 8% faisant ressortir une capitalisation boursière de quelque 200 millions de dollars.



Le Dr. Helen Tayton-Martin, la directrice du développement et de la stratégie d'Adaptimmune, s'est félicitée ce matin du retour des programmes 'Prame' et 'NY-ESO', qui vont venir selon elle renforcer le pipeline de projets de l'entreprise dans le traitement des tumeurs solides.



La société affiche l'ambition de développer tout particulièrement le projet 'Prame', tandis qu'elle prévoit d'évaluer les prochaines étapes qu'elle donnera à NY-ESO.



Aux termes de l'accord, Adaptimmune recevra un paiement et des redevances estimés à quelque 30 millions de livres, rien qu'au titre du transfert des essais cliniques sur NY-ESO.



Adaptimmune et GSK avaient annoncé la conclusion d'un accord stratégique en 2014 qui avait été été suivi en 2017 de l'exercice par GSK d'une option lui permettant de développer le programme NY-ESO.



