GSK : Accueil d'un nouveau directeur non-exécutif en janvier

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a annoncé aujourd'hui que le Dr Harry C. Dietz, professeur de médecine génétique à la Johns Hopkins University School of Medicine aux États-Unis, rejoindra le conseil d'administration de la société en tant que non -Directeur exécutif, à compter du 1er janvier 2022.



Il deviendra ainsi le troisième expert scientifique et médical désigné par le Conseil aux côtés du Dr Jesse Goodman, ancien scientifique en chef de la FDA des États-Unis, et du Dr Laurie Glimcher, président-directeur général du Dana-Farber Cancer Institute.



Le Dr Harry C. Dietz apportera notamment sa vaste expérience dans le domaine de la génétique humaine, domaine qui est au coeur de l'approche de GSK en matière de R&D.



