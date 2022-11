GSK : Accès restreint pour Zejula aux USA

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé vendredi qu'il allait restreindre l'accès aux Etats-Unis à Zejula, son traitement d'entretien pour les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire.



A la demande de la FDA, l'autorité sanitaire américaine, l'utilisation en seconde ligne du médicament sera désormais limitée aux patientes présentant des mutations des gènes BRCA.



En première ligne, Zejula continuera d'être indiqué comme traitement de maintenance du cancer ovarien épithélial avancé, du cancer des trompes de Fallope et du cancer de la paroi de la cavité pelvienne après une chimiothérapie, est-il précisé dans son communiqué.



GSK explique que sa décision fait suite à une l'analyse, par la FDA, des données finales de son étude de phase III ayant mis en lumière un risque relatif chez les patientes dites 'non-gBRCA'.



En baisse de presque 4% après cette annonce, le titre GSK signait l'une des plus mauvaises performances de l'indice FTSE 100 de la Bourse londonienne ce vendredi.



