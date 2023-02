GSK : 4ème trimestre meilleur que prévu, confiance pour 2023

(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique GSK a dévoilé mercredi des résultats meilleurs que prévu au titre du quatrième trimestre et déclaré aborder le nouvel exercice avec confiance.



Exprimé en monnaies locales, le chiffre d'affaires du laboratoire britannique a progressé de 4% sur les trois derniers mois de l'année pour atteindre 7,37 milliards de livres, là où le consensus visait 7,07 milliards.



L'activité a notamment été portée par les ventes de son vaccin contre le zona Shingrix, qui ont atteint 769 millions de livres au cours du trimestre, soit une hausse de 29% par rapport au quatrième trimestre 2021.



Ce chiffre se situe 3% au-dessus des attentes.



Le bénéfice d'exploitation ajusté est lui ressorti à 25,8 pence par action, contre 21,2 pence attendus.



S'estimant dans une 'bonne dynamique' en ce début d'exercice, GSK a indiqué viser une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8% cette année en devises locales, avec une hausse du BPA attendue entre 12% et 15%.



A titre de comparaison, le consensus anticipait jusqu'ici une croissance du chiffre d'affaires de 6% pour un BPA en progression de 13%.



A la Bourse de Londres, le titre GSK progressait de 0,5% en début de journée, évoluant dans le ventre mou du classement d'un indice FTSE 100 en petite hausse de 0,1%.



