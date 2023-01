Groupe Flo : Feu vert de l'AMF au projet d'OPR

(CercleFinance.com) - L'Autorité des Marchés Financiers a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Groupe Flo, déposé par BNP Paribas pour le compte de la SAS Bertrand Invest, contrôlée par Olivier Bertrand.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 21 euros la totalité des actions non détenues, à titre direct et indirect, par Olivier Bertrand, soit 616.550 titres, représentant 8,06% du capital et 4,81% des droits de vote.



Les frais de négociation dans le cadre de l'OPR seront à la charge des vendeurs. Remplissant d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, l'initiateur a demandé à l'AMF d'y procéder dès la clôture de l'offre.



