Groupe Berkem : Projet d'introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - Groupe Berkem annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris.



' Expert de la chimie verte depuis plus de 25 ans, Groupe Berkem participe activement à la transition écologique avec pour mission d'intégrer la chimie du végétal au coeur des produits chimiques conventionnels ' indique le groupe.



Groupe Berkem étendra ses activités commerciales dans des zones géographiques qu'il considère comme à fort potentiel et où il est peu ou non présent à ce jour. À court et moyen termes, le Groupe souhaite ouvrir des bureaux dans de nouvelles régions stratégiques comme l'Europe de l'Est et l'Asie du Sud-Est.



A la date du Document d'Enregistrement et dans le cadre de son projet d'introduction en bourse, la Société a reçu des engagements de souscription de la part d'investisseurs institutionnels pour un montant total de 12,8 ME, soit 12 ME de la part de Danske Bank et 0,8 ME de la part de DNCA.



