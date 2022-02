Group SFIT : Vise un chiffre d'affaires de 70 ME en 2022

(CercleFinance.com) - La société Française spécialiste de la recherche, conception et de la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce un chiffre d'affaires 2021 en croissance de 28,8%. Le volume d'activité s'est établi à 60,9 ME sur les douze mois d'exercice 2021 contre 47,3 ME en 2020 et 40 millions en 2019.



' En France, le Groupe a su s'imposer rapidement sur le segment des PC inférieurs à 500 euros, délaissé par les géants américains et asiatiques du secteur, avec une part de marché record en fin d'année 2021 de l'ordre de 23,6% ' indique la société.



Le nombre d'unités vendues est en croissance de plus de 33%, passant de 188.000 unités en 2020 à près de 251.000 unités en 2021.



En 2022, la société poursuit sa montée en gamme en annonçant des produits milieu-haut de gamme allant jusqu'à 1.300 E.



Le Group SFIT - Thomson Computing anticipe une forte progression de son activité en 2022, à la fois en France et à l'international. Le groupe ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires de 70 ME, en progression de 15% par rapport à 2021.



