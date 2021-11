Grolleau : Large succès de son introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - La société Grolleau annonce le large succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.



La demande globale s'est élevée à 1 467 805 titres, dont 719 315 pour le Placement Global et 748 490 pour l'Offre à Prix Ferme, soit un taux de sursouscription global de 2 fois le nombre de titres offerts (soit une demande de 6,8 ME pour les investisseurs institutionnels et 7,1 ME pour les particuliers).



Le Conseil d'administration de Grolleau a décidé d'exercer l'intégralité de la Clause d'Extension permettant à la Société de lever un montant global de 7,99 ME.



