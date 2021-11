Grolleau : Introduction en bourse sur Euronext Growth

(CercleFinance.com) - Grolleau, une société basée à Montilliers (Maine-et-Loire) a annoncé aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth.



S'appuyant sur un site industriel intégré de 18 000m2, Grolleau se présente comme ' un acteur majeur dans le déploiement de la smart city '.



Concrètement, cette société de 200 salariés est spécialisée dans les armoires urbaines pour les télécoms (armoires fibre optique, shelters NRO, réseau GSM-R, data centers...), une activité qui représente 55% de son chiffre d'affaires.



L'activité est complétée par les armoires urbaines (35% du chiffre d'affaires), soit les armoires électriques, armoires d'éclairage public, signalisation, gaz, bornes de recharge électrique pour la mobilité urbaine.



Enfin, 10% de l'activité est assuré par le marché industriel, qu'il s'agisse de bornes de péage, d'armoires d'énergie de stockage, portes de bateaux de croisière de luxe...



La société précise qu'elle dispose de son propre bureau d'étude pluridisciplinaire, gère les opérations de transformation de la tôle, d'assemblage et d'intégration électronique ainsi que la partie logistique et expédition.



A travers cette introduction en bourse, la société compte lever 7 millions d'euros environ, une augmentation de capital qui pourrait être portée à 8 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension.



L'offre est valable jusqu'au 29 novembre à un prix de 9,5 euros par action.

Les fonds seront destinés à la digitalisation du site industriel (32%), au développement commercial et investissements en R&D (26%) ainsi qu'à des opportunités de croissance externe (42%).



Ainsi, fort de ses premiers succès au Royaume-Uni et sur le continent africain, ' Grolleau vise à accélérer son déploiement international ', souligne Laurent Marbach, p.d.-g. de la société.



Grolleau a réalisé un chiffre d'affaires de 33,7 millions d'euros lors de l'exercice 2019/2020, chiffre qui est tombé à 22,3 millions d'euros l'année suivante, en raison de la crise sanitaire.



Toutefois, avec déjà 15 millions d'euros enregistrés au titre du 1er semestre 2021/2022, la direction se veut confiante, d'autant que le carnet de commande affiche une progression de 57% entre septembre 2019 (7,5 ME) et septembre 2021 (12 ME).



Dans ce contexte, Grolleau vise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros dès l'exercice 2025/2026. ' Nous avons l'ambition de doubler notre taille à horizon 5 ans, tout en améliorant régulièrement notre rentabilité ', conclut Laurent Marbach.





