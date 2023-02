Grifols : Vise une croissance du CA de 8-10% en 2023

(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré une croissance du chiffre d'affaires annuel de 12% tcc et de 23% en données publiées à 6 064 millions d'euros en 2022, grâce à la performance de Biopharma (5 005 millions d'euros; +20% tcc ; +31% en données publiées).



Les volumes de collecte de plasma augmentent de 25% par rapport à 2021.



L'EBITDA publié s'améliore pour atteindre 1 198 millions d'euros, soit une marge de 21,0% (1 221 millions d'euros et 20,1% en incluant Biotest).



Le bénéfice net augmente de 10,4 % pour atteindre 208 millions d'euros.



' Grifols poursuit sa compétitivité à long terme avec un plan d'amélioration opérationnelle qui permettra de réaliser des économies de coûts de 400 millions d'euros par an ' indique le groupe.



La société prévoit pour 2023 une croissance du chiffre d'affaires de 8-10% et une augmentation significative de la marge d'EBITDA.



Si l'on tient compte des économies de coûts annualisées, l'EBITDA devrait atteindre 1,7 milliard d'euros, soit une marge de 27-28 %.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.