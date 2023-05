Grifols : Prévisions relevées après un 'solide' 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Grifols a annoncé mardi avoir signé un 'solide' premier trimestre, avec des résultats qui ont atteint voire dépassé les objectifs qu'il s'était fixé en début d'année.



Le groupe pharmaceutique espagnol, qui produit notamment des médicaments à base de plasma, a vu son chiffre d'affaires grimper de 23% sur les trois premiers mois de l'année, à plus de 1,56 milliard d'euros.



Les ventes de son immunoglobuline en administration sous-cutanée, Xembify, ont notamment bondi de 33,6% à taux de change constants sur le trimestre.



Son résultat d'exploitation (Ebitda) ajusté s'est, lui, accru de 19% à 299 millions d'euros, donnant une marge opérationnelle en amélioration à 21%.



Suite à cette performance, la société basée à Barcelone a relevé ses prévisions et vise désormais une marge de plus de 21% à l'issue de son premier semestre et comprise entre 22% et 24% sur l'ensemble de l'année.



Cotée à la Bourse de Madrid, l'action ordinaire 'B' du laboratoire s'envolait de 8,8% dans le sillage de cette publication.



