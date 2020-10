Grifols : Premiers essais humains pour le traitement du Covid

(CercleFinance.com) - Grifols annonce le début des essais cliniques sur l'homme d'un potentiel traitement du Covid-19.

L'étude clinique randomisée testera l'innocuité, l'efficacité et la tolérance du traitement anti anti-SRAS-CoV-2. Cet essai de phase 3 portera sur 500 adultes hospitalisés atteints du coronavirus dans 58 hôpitaux de 18 pays.



La solution - développée à partir du plasma de personnes convalescentes après s'être remises de la maladie - pourrait aussi bien être utilisée pour la prévention que pour le traitement curatif de la maladie, indique Grifols.



L'essai clinique associe plusieurs agences gouvernementales américaines telles que la Food and Drug Administration (FDA) et le NIH, la première agence de recherche en santé du gouvernement américain.





