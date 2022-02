Grifols : Le titre monte après les résultats et perspectives

(CercleFinance.com) - L'action Grifols s'adjuge près de 6% lundi à la Bourse de Madrid suite à la publication des résultats annuels 2021 du spécialiste espagnol des médicaments dérivés du plasma humain.



Le groupe basé à Barcelone a fait état ce matin d'un résultat opérationnel courant (Ebitda) de 961,5 millions d'euros au titre de l'année écoulée, en baisse par rapport aux 1.324 millions d'euros générés sur l'exercice 2020.



Le chiffre d'affaires annuel s'inscrit lui aussi en baisse, à 4,93 milliards d'euros, ce qui représente un repli de 3,7% à taux de change constants et de 7,6% en données publiées.



Dans son communiqué, Grifols justifie le recul de ses revenus et de ses résultats annuels par une diminution de la collecte de plasma qu'il explique par l'épidémie de Covid-19.



Le groupe espagnol de soins de santé - qui transforme le plasma humain en médicaments permettant de traiter des maladies rares et chroniques - dit néanmoins anticiper un retour de la croissance ainsi qu'une amélioration de sa rentabilité cette année, sur fond de normalisation des volumes de plasma collectés.



Son chiffre d'affaires et ses marges bénéficiaires devraient ainsi s'améliorer progressivement tout au long de l'exercice 2022, promet-il.



Suite à ces déclarations, l'action Grifols grimpait de 5,7% lundi en fin d'après-midi sur l'indice IBEX 35.



