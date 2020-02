Grifols : En hausse, porté par un analyste

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe espagnol Grifols figure parmi les plus fortes hausses de l'indice IBEX 35 de Madrid ce mercredi, avançant de près de +2% à 34 euros, après que Berenberg ait revu à la hausse son objectif de cours sur l'action à 33,85 euros, contre 30 euros jusque-là.



'Grifols a la matière première et la capacité de production pour améliorer la croissance de ses revenus et ses marges', estime le broker.



Berenberg reste cependant neutre sur le titre.



