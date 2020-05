Google : Va tester un mode sombre pour la recherche mobile

(CercleFinance.com) - Google, filiale du groupe Alphabet, est en train de tester un mode sombre pour son moteur de recherche utilisé sur smartphone, selon des informations publiées par le média américain 9to5Google.



Rappelons que le mode sombre, grande 'tendance' de l'expérience utilisateur sur mobile en 2020, a commencé à être déployé la semaine dernière pour l'application officielle sur Android et iOS.



Pour en profiter, il faut pour le moment utiliser Google Chrome. La fonctionnalité pourrait ensuite être proposées aux autres navigateurs et aux autres plateformes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer