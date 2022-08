Google : Partenariat avec Infobip pour des startups en Croatie

(CercleFinance.com) - Infobip Group a annoncé un partenariat avec Google et Goldman Sachs pour lancer un programme de mentorat innovant pour les startups de Croatie.



' Le pays compte une puissante communauté de startups qui se distingue de plus en plus dans la région et au sein de l'UE '.



Grâce à ce partenariat, les fondateurs de startups bénéficieront de mentors de Google et de Goldman Sachs avec lesquels ils pourront se concerter sur le développement commercial, le développement de produits, la collecte de fonds, le marketing, les ventes.



' Les données montrent des résultats remarquables pour le secteur technologique croate en plein essor. La Croatie semble être sur une voie très similaire à celle de l'Estonie et d'Israël au début de leurs écosystèmes, et le moment est donc bien choisi pour s'engager avec ce groupe particulier de jeunes entrepreneurs', a déclaré Jared Cohen, co-responsable de l'innovation appliquée et président des affaires mondiales chez Goldman Sachs.



