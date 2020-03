Google : Android propose désormais des moteurs alternatifs

(CercleFinance.com) - Conformément à l'engagement du groupe (et aux directives européennes), les nouveaux utilisateurs d'Android, le système d'exploitation mobile de Google, ont désormais le choix entre quatre moteurs de recherche par défaut.



Ainsi, en France, il s'agit de Duckduckgo, Qwant, Info.com et, bien sûr Google. Fonctionnant sur un système d'enchère, la liste des moteurs alternatifs pourrait être modifiée d'ici cet été.



Duckduckgo et Qwant sont deux moteurs de recherche qui s'attachent à préserver la vie privée de ses utilisateurs. Info.com est, pour sa part, le moins connu des trois.



