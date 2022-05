Goodyear : Signe son meilleur premier trimestre en 10 ans

(CercleFinance.com) - Goodyear a annoncé vendredi avoir signé son meilleur chiffre d'affaires de premier trimestre en 10 ans en dépit des problèmes actuels d'approvisionnement, de la guerre en Ukraine et des confinements en Chine.



Le fabricant américain de pneumatiques dit avoir généré des revenus de 4,9 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, soit une hausse de 40% d'une année sur l'autre.



Le manufacturier d'Akron (Ohio) explique avoir tiré parti de l'acquisition de Cooper Tire, de l'amélioration de son profil mix-prix et d'une augmentation de 29% de ses volumes, avec 40,5 millions d'unité vendues.



Le groupe affiche sur le trimestre un bénéfice net de 96 millions de dollars, soit 33 cents par action, à comparer à 12 millions de dollars (cinq cents par titre) un an plus tôt.



A titre d'indication, les analystes pronostiquaient un profit moyen de 21 cents l'action.



Suite à cette publication, l'action Goodyear était attendue en légère hausse (+0,7%) vendredi à la Bourse de New York.



