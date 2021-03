Goodyear : Lancement d'un placement obligataire

(CercleFinance.com) - Goodyear annonce avoir lancé ce mercredi un placement obligataire pour un milliard de dollars, des obligations senior non garanties à 10 et 12 ans, émission 'assujettie aux conditions de clôture habituelles de marché et autres'.



Le pneumaticien a l'intention d'utiliser le produit net de ce placement, ainsi que ses liquidités et équivalents de trésorerie actuels, pour racheter pour un milliard de dollars d'obligations en circulation à 5,125% et à échéance 2023.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.