Goodyear : Hausse de près de moitié du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - Goodyear publie un BPA ajusté de 0,46 dollar au titre du deuxième trimestre 2022, comparativement à 0,32 dollar un an auparavant, et un bénéfice d'exploitation sectoriel ajusté en hausse de 7% à 372 millions de dollars.



Ses ventes ont augmenté de 31% à 5,2 milliards de dollars, augmentation 'attribuable à la fusion avec Cooper Tire, l'avantage de solides mesures de tarification dans bon nombre de marchés clés et la croissance des volumes', selon son PDG Richard Kramer.



'Avec l'augmentation de notre chiffre d'affaires (qui a atteint un plus haut en une décennie), nous avons continué d'augmenter nos bénéfices malgré une inflation élevée et des perturbations liées à la Covid en Chine', ajoute le dirigeant du fabricant de pneumatiques.



