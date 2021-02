Goodyear : Accord pour l'acquisition de Cooper

(CercleFinance.com) - Goodyear annonce un accord définitif pour acquérir Cooper dans le cadre d'une transaction d'une valeur totale d'entreprise d'environ 2,5 milliards de dollars, qui permettra d'élargir son offre de produits en combinant deux portefeuilles de marques complémentaires.



Selon les termes convenus, les actionnaires de Cooper recevront 41,75 dollars par action en espèces et 0,907 action Goodyear par action Cooper pour une valeur totale des actions d'environ 2,8 milliards de dollars.



Soumise aux conditions habituelles, dont les approbations réglementaires et des actionnaires de Cooper, la transaction devrait être close au second semestre 2021. Goodyear a l'intention de financer la partie en espèces de la transaction par emprunt.



