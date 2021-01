GM : Va fournir des blocs d'alimentation Hydrotec à Navistar

(CercleFinance.com) - Le constructeur General Motors (GM) annonce qu'il va fournir ses blocs d'alimentation à pile à combustible Hydrotec à Navistar - une entreprise états-unienne de camions, autocars et moteurs - dans le cadre de sa production de véhicules électriques à pile combustible (FCEV).



Les véhicules FCEV de Navistar seront alimentés par deux blocs GM Hydrotec, chacun contenant plus de 300 piles à hydrogène ainsi que des systèmes de gestion thermique et électrique.



Compacts et faciles à emballer, les blocs d'alimentation peuvent être utilisés pour de nombreuses applications comme les équipements marins, les exploitations minières, les locomotives ou encore les groupes électrogènes, assure GM.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.