GM : Transforme 650 emplois temporaires en pleins-temps

(CercleFinance.com) - General Motors (GM) a annoncé que plus de 650 employés horaires de ses sites aux États-Unis passeront d'un emploi temporaire à un emploi régulier à plein temps à compter de janvier 2021. Les employés concernés travaillent dans divers sites de GM répartis dans le Michigan, l'Indiana, le Texas et le Missouri.



Le changement de statut des 650 employés va s'assortir, entre autres, de l'ajout d'une couverture dentaire et visuelle, d'une participation aux bénéfices et d'une couverture d'assurance-vie, précise GM qui s'enorgueillit d'offrir 'certains des emplois manufacturiers les mieux rémunérés aux États-Unis'.



'General Motors emploie plus de travailleurs américains que tout autre constructeur automobile et a investi plus de 29 milliards de dollars dans ses opérations de fabrication aux États-Unis au cours des 10 dernières années', souligne le constructeur.



