GM : Aspire à la neutralité carbone à l'horizon 2040

(CercleFinance.com) - GM a annoncé aujourd'hui son intention d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 pour ses produits et opérations mondiales.



Pour atteindre ses objectifs, GM prévoit de décarboner son portefeuille en passant aux véhicules électriques à batterie ou à d'autres technologies de véhicules à zéro émission, en se procurant de l'énergie renouvelable et en tirant parti de compensations ou de crédits minimaux.



GM a travaillé avec le Fonds de défense de l'environnement et souhaite développer la vision d'un avenir entièrement électrique. Le constructeur aspire ainsi à éliminer les émissions d'échappement des nouveaux véhicules légers d'ici 2035.



Le société a également signé le Business Ambition Pledge for 1.5⁰C, un appel urgent à l'action lancé par une coalition mondiale d'agences des Nations Unies, de chefs d'entreprise et d'industries.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.