GlaxoSmithKline : Elliott monte officiellement au créneau

(CercleFinance.com) - Le fonds activiste Elliott a publiquement fait part de ses doutes jeudi quant à la gestion du laboratoire pharmaceutique GlaxoSmithKline et proposé quelque pistes pour doper son cours de Bourse.



Dans une lettre adressée au conseil d'administration, Elliott - qui revendique une participation 'significative' au sein du capital - juge GSK 'sous-évalué' après ce qu'il estime être de longues années de 'sous-performance' opérationnelle et financière.



Le fonds d'investissement estime toutefois que le titre dispose d'un potentiel d'appréciation de l'ordre de 45% si les bonnes mesures devaient être prises.



Sans réclamer explicitement de sièges au conseil, Elliott préconise l'arrivée d'administrateurs disposant d'un 'profond savoir-faire' en matière de biopharmacie et de santé grand public.



Concernant justement le projet de scission des activités de médicaments sans ordonnance, l'investisseur demande au groupe de se pencher sérieusement sur la piste d'une vente pure et simple de la division.



Les produits de cette cession pourraient en effet permettre, selon Elliott, de financer des investissements de recherche et développement (R&D) qui viendraient les bases d'un 'nouveau GSK', essentiellement axé sur les vaccins.



Ce courrier soutenait le titre du groupe biopharmaceutique, qui affichait une hausse de plus de 1% jeudi matin à la Bourse de Londres après une heure de cotations.



