GlaxoSmithKline : Échec d'un essai clinique, le titre recule

(CercleFinance.com) - L'action GlaxoSmithKline s'inscrit en baisse jeudi à la Bourse de Londres suite à l'annonce de l'échec d'un essai clinique dans l'oncologie.



Dans un communiqué paru hier soir, GSK indique avoir suivi une recommandation de son un comité externe indépendant en arrêtant le recrutement de patients d'une étude de phase II sur feladilimab.



L'essai visait à évaluer l'efficacité du pembrolizumab en association avec le Keytruda de Merck dans le traitement du cancer squameux avancé ou métastatique de la tête et du cou.



Le laboratoire a également décidé de mettre fin à une autre étude de phase II évaluant la combinaison des deux médicaments d'immunothérapie et d'une chimiothérapie.



Ces résultats décevants faisaient perdre 1,2% au titre GlaxoSmithKline jeudi matin à la Bourse de Londres.



Pour les analystes d'UBS, cet échec n'a rien d'encourageant vis-à-vis du 'pipeline' du groupe, c'est-à-dire son portefeuille de médicaments en développement.



'Feladilimab n'en est qu'à un stade précoce et ne représente pas grand-chose en terme de consensus (300 millions de livres de ventes à horizon 2030), mais c'est aussi l'une des rares pistes au niveau du portefeuille de GSK disposant d'applications potentiellement larges', explique la banque d'affaires, qui affiche une opinion 'neutre' sur le titre.



