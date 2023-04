Givaudan : Sans tendance après un 1er trimestre en ligne

(CercleFinance.com) - Givaudan, un fabricant suisse d'arômes et de parfums, a généré au premier trimestre des ventes globalement en ligne avec les attentes malgré l'effet défavorable de la vigueur du franc suisse sur ses comptes.



Le groupe genevois a annoncé jeudi que ses ventes à périmètre comparable avaient augmenté de 3,6% à 1,77 milliard de francs suisses sur les trois premiers mois de l'année, alors que les analystes anticipaient une croissance de 2,6%.



Le consensus officieux se situait néanmoins autour de ce niveau, selon des sources de marché.



Exprimé en francs suisses, le chiffre d'affaires trimestriel s'inscrit lui en recul de 0,4%.



Dans son communiqué, Givaudan estime avoir réalisé un bon début d'année malgré l'envolée de ses coûts de production, qui l'ont obligé à répercuter les tensions inflationnistes sur les prix facturés à ses clients.



Dans le détail, les ventes de sa branche de parfums et de beauté ont augmenté de 6,8% à périmètre constant à 837 millions, tandis que celles de la division d'arômes et bien-être ont progressé de 1%.



Le groupe helvétique a confirmé ses objectifs à moyen terme, qui visent notamment une croissance à périmètre comparable de 4% à 5% sur une période de cinq ans.



Le titre perdait 0,3% suite à cette publication, évoluant ainsi dans le ventre mou d'un indice boursier SMI qui progressait de moins de 0,1%.



