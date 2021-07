Givaudan : Prise de participation de 25% dans b.kolor

(CercleFinance.com) - Givaudan a annoncé jeudi avoir pris une participation minoritaire de 25% au sein du capital de b.kolor, une entreprise italienne spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques.



Si le fabricant suisse de parfums et d'arômes ne dévoile pas les termes financiers de l'opération, il assure avoir financé la transaction à partir de ses 'ressources existantes'.



Aux termes de l'accord, Givaudan dispose par ailleurs d'une option - mais pas de l'obligation - de prendre une participation majoritaire au sein de la société au bout d'une période de trois ans.



Créée en 2000, b.kolor est basée à Milan et emploie aujourd'hui autour de 250 personnes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.