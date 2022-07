Givaudan : Pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Givaudan recule de près de 4% à Zurich, pénalisé par une dégradation de recommandation de 'neutre' à 'vente' chez UBS, avec un objectif de cours ramené de 3850 à 3250 francs suisses sur le titre du spécialiste helvétique des arômes et parfums.



Dans le résumé de sa note, le broker déclare se situer 5% en dessous du consensus d'EBITDA pour 2023, après avoir adopté une vision plus prudente sur les tendances en termes de volumes dans la chimie grand public pour l'année prochaine.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.