Givaudan : Le titre hésite après des résultats mitigés

(CercleFinance.com) - L'action Givaudan (+0,4%) évolue sans tendance claire jeudi à la Bourse de Zurich, les investisseurs peinant à trouver une direction après les résultats semestriels en demi-teinte publiés par le fabricant suisse d'arômes et de parfums.



Le groupe genevois a annoncé ce matin avoir dégagé un Ebitda en baisse, à 803 millions de francs suisses sur les six premiers mois de l'année contre 820 millions un an plus tôt.



A titre de comparaison, le consensus attendait un résultat de 781 millions.



Sa marge opérationnelle a elle aussi dépassé les attentes, à 22,7% à comparer avec 22,5% en 2022, tandis que son bénéfice net s'est accru de 9% en monnaies locales, à 449 millions de francs suisses.



Son chiffre d'affaires est ressorti à 3,5 milliards de francs, faisant ressortir une croissance organique de 2,4% toutefois inférieure aux prévisions du marché.



Les ventes de fragrances et de parfums ont augmenté de 6,4% à périmètre constant, mais celles de la division d'arômes et de bien-être se sont repliées de 0,9%.



Givaudan a par ailleurs confirmé ses objectifs à moyen et long termes, qui incluent notamment une croissance organique de ses ventes de 4% à 5% en moyenne.



