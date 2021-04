Givaudan : Le titre en vue après la publication trimestrielle

(CercleFinance.com) - Le producteur suisse de parfums et d'arômes Givaudan gagne près de 3% à la Bourse de Zurich ce mardi après l'annonce d'un chiffre d'affaires bien meilleur que prévu sur le premier trimestre.



Le titre prend actuellement 2,6%, signant la meilleure performance du SMI suisse et l'une des plus fortes progressions de l'indice STOXX Europe 600.



Givaudan a annoncé ce matin un chiffre d'affaires trimestriel de 1,67 milliard de francs suisses (environ 1,5 milliard d'euros), en hausse de 7,7% sur une base comparable



A titre de comparaison, les analystes d'UBS prévoyaient une croissance organique limitée 4,3%.



Dans son communiqué, Givaudan explique que sa branche de parfumerie et de beauté a notamment bénéficié des fortes performances des métiers liés à l'entretien de la maison, à la santé, aux soins personnels et à la 'beauté active'.



Le groupe suisse a en outre indiqué qu'il prévoyait de générer une croissance organique de 4% à 5% de son chiffre d'affaires annuel jusqu'en 2025.



