Givaudan : En retrait après son point d'activité à neuf mois

(CercleFinance.com) - Givaudan recule de 2% à Zurich, suite à la publication par le fournisseur de parfums et d'arômes d'un chiffre d'affaires de 4,79 milliards de francs suisses pour les neuf premiers mois de 2020, en croissance de 2,7%.



En données comparables, les revenus du groupe helvétique se sont accrus de 3,7%, avec des progressions de 4,5% dans le pôle parfums-beauté et de 3,1% dans le pôle goût-bien-être, sur fond d'impact de l'épidémie de Covid-19.



En moyenne sur les cinq ans de son cycle stratégique, il confirme viser à surpasser le marché avec une croissance de 4-5% des ventes et un free cash-flow représentant entre 12 et 17% du CA, ainsi qu'un maintien de sa pratique de dividende actuelle.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende