Givaudan : En hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Givaudan s'affiche en hausse de +0,8% en début d'après-midi ce mardi, après que Liberum a revu à la hausse sa recommandation sur le plus grand fabricant de parfums et d'arômes au monde.



Ce matin, le broker britannique a ainsi recommandé aux investisseurs 'd'acheter' l'action, à partir d'une précédente recommandation 'Conserver', avec un prix cible de 3.588 francs suisses (contre 2.184 francs suisses auparavant).



Dans sa note, Liberum a ainsi déclaré s'attendre à ce que Givaudan augmente ses revenus au premier semestre 2020. Au cours de l'année, le broker a déclaré qu'il s'attend à une croissance organique des ventes d'environ 4%.





