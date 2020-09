Givaudan : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Givaudan enregistre la plus forte hausse de l'indice SMI de la Bourse de Zurich mercredi matin après le relèvement de la recommandation de Berenberg, la banque allemande étant passée à l'achat sur le fabricant suisse d'arômes et de parfums.



Le titre du groupe basé à Vernier, près de Genève, gagne actuellement près de 0,7% alors que le SMI cède 0,4% dans l'intervalle.



Berenberg a annoncé ce matin avoir relevé sa recommandation à 'acheter' contre 'conserver' avec un objectif de cours porté de 3650 à 4500 francs suisse.



'Givaudan a généré des performances meilleures que ce nous anticipions durant la période de l'épidémie', explique notamment l'intermédiaire.



Pour Berenberg, cette surperformance est appelée à durer, notamment en raison des qualités affichées par le groupe sur le terrain environnemental, social et de gouvernance (ESG).



