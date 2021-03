General Mills : Vers une cession des 51% dans Yoplait SAS

(CercleFinance.com) - General Mills annonce un protocole d'accord pour vendre sa participation de 51% dans Yoplait SAS à Sodiaal, contre la pleine propriété de Yoplait Canada et un taux de redevance réduit pour utiliser les marques Yoplait et Liberté aux États-Unis et au Canada.



Yoplait SAS exploiterait alors les activités de yaourt en France, au Royaume-Uni et sur certains autres marchés, et gérerait un réseau de 28 franchisés fabriquant et distribuant des produits de marque Yoplait dans plus de 40 pays à travers le monde.



La transaction proposée devrait être terminée d'ici la fin de l'année calendaire 2021, sous réserve des consultations de travail appropriées, des dépôts réglementaires et d'autres conditions de finalisation habituelles.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.