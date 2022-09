General Mills : Prévisions relevées, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - General Mills a relevé mercredi ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, encouragé par ses performances sur le trimestre écoulé et par sa capacité d'adaptation à un environnement jugé 'volatil'.



Le fabricant, entre autres, des crèmes glacées Häagen-Dazs et des yaourts Yoplait dit désormais prévoir une croissance organique de ses ventes nettes comprise entre 6% et 7% au cours de l'exercice en cours.



Le groupe de Minneapolis prévoyait jusqu'ici des ventes organiques annuelles en hausse de 4% à 5%.



Il s'attend par ailleurs à ce que son bénéfice ajusté par action progresse entre 2% et 5% à taux de change constants, contre une fourchette antérieure qui allait de la stagnation à une hausse de 3%.



Sur son premier trimestre fiscal, clos fin août, son chiffre d'affaires a atteint 4,7 milliards de dollars, soit une hausse de 4%, dont +10% en données organiques.



Son BPA s'est, lui, accru de 32% à 1,35 dollar, ce qui correspond à un chiffre de 1,11 dollar sur une base ajustée.



A titre de comparaison, les analystes attendaient les ventes autour de 4,7 milliards de dollars et le BPA à un dollar exactement.



Suite à cette publication, l'action General Mills bondissait de plus de 7% mercredi à Wall Street.



