General Mills : Optimiste pour ses objectifs 2021-22

(CercleFinance.com) - General Mills gagne 3% en début de séance, après que le groupe agroalimentaire a fait part d'une mise à jour optimiste de ses objectifs pour l'exercice 2021-22, à l'occasion de la Barclays Global Consumer Staples Conference.



Il anticipe désormais une évolution organique de ses ventes vers la borne haute de sa fourchette cible précédente qui allait de -1 à -3%, reflétant principalement une performance des ventes plus forte que prévu sur son premier trimestre comptable.



Il prévoit aussi maintenant des évolutions du profit opérationnel ajusté et du BPA ajusté à taux de changes constants, vers les bornes hautes des fourchettes respectives qui allaient de -2 à -4% et de stable à -2%, du fait surtout d'une acquisition récente.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.