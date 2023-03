General Mills : Nouveau relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats de troisième trimestre comptable, General Mills indique relever ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA ajusté en croissance de 8 à 9% à taux de change constant, contre une fourchette précédente qui allait de 7 à 8%.



Le bénéfice d'exploitation ajusté du groupe agroalimentaire devrait maintenant augmenter de 7 à 8% à taux de change constant, et non plus de 6 à 7%, et ses ventes nettes organiques s'accroitre de 10 à 11%, alors que sa prévision précédente était d'environ 10%.



Sur le trimestre écoulé, General Mills a réalisé un BPA ajusté de 0,97 dollar, en hausse de 17% à changes constants, et un bénéfice d'exploitation de 730 millions de dollars, pour des ventes nettes de 5,1 milliards, en croissance organique de 16%.



